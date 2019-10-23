رياضة | حازم إمام في طريقه للرحيل عن الزمالك مجانا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حازم إمام في طريقه للرحيل عن الزمالك مجانا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مصدر مقرب من حازم إمام الظهير الأيمن لفريق الزمالك عن مستقبله خلال الفترة المقبلة.

وأكد أن حازم إمام تلقى عروض من بعض الأندية المحلية في الأيام الماضية تمهيدًا للرحيل عن الفريق في يناير المقبل بسبب نهاية عقده بنهاية الموسم الجاري وعدم رغبة النادي في تجديد التعاقد معه.

ويحق لحازم التوقيع في يناير المقبل لأي فريق بدون الرجوع لمسئولي الزمالك الذين لم يفاتحوه حتى الآن في ملف تجديد عقده مع الفريق،

ويعتمد الصربي ميتشو المدير الفني للفريق بشكل أساسي على التونسي حمدي النقاز في الجبهة اليمنى ويضع عبيه ثقة كبيرة لما يتمتع به من خبرات ومشاركته من قبل مع المنتخب التونسي في محافل عديدة.

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وجاءت أبرز العروض له من نادي الاتحاد السكندري بالإضافة إلى المصري البورسعيدي والإسماعيلي لكنه لم يحسم قراره بشكل نهائي حتى الآن ويفضل الانتظار للنهاية لمعرفة القرار الأخير من إدارة الزمالك.

وتكمن العقبة أمام ادارة الزمالك حاليا في عدم وجود بدائل في مركز الجبهة اليمنى والخوف من تاثر الفريق سلبيا حال رحيل حازم إمام وهو ما يستلزم التعاقد مع ظهير جديد او تصعيد أحدالناشئين للفريق الاول.

ويستعد الزمالك لملاقاة فريق جينيراسيون فوت السنغالي اليوم الخميس في إياب دور الـ32 ضمن منافسات بطولة دوري أبطال افريقيا على ستاد السلام في مواجهة صعبة وقوية ولا تقبل القسمة على إثنين وضرورة تحقيق الانتصار لتعويض الخسارة بهدفين مقابل هدف واحد في لقاء الذهاب.

وتغلب الزمالك على المقاولون العرب بهدفين لهدف واحد في آخر مواجهاته ببطولة الدوري ضمن منافسات الجولة الخامسة، بعد قرار الاتحاد المصري لكرة القدم بتأجيل مباراة القمة إلى لأجل غير مسمى والتي كان مقرر إقامتها يوم السبت الماضي.

وجاء الفوز على المقاولون ليمنح الفريق دفعة معنوية بعد التعادل مع إف سي مصر بهدف لمثله في الجولة التي سبقتها واهتزاز الثقة لدى اللاعبين بشكل كبير.