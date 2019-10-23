رياضة | عاجل.. رابطة الليجا ترفض رسميا الموعد الجديد للكلاسيكو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. رابطة الليجا ترفض رسميا الموعد الجديد للكلاسيكو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبدت رابطة أندية الدوري الإسباني "الليجا" رسميا إعتراضها على الموعد الجديد لمباراة الكلاسيكو بين نادي برشلونة ونادي ريال مدريد.

وأعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد الإسباني لكرة القدم اليوم الأربعاء 23 أكتوبر رسميا عن إقامة مباراة الكلاسيكو يوم 18 ديسمبر القادم على ملعب كامب نو.

وأصدرت رابطة الليجا بيان رسمي منذ قليل تظهر إعتراضها على البيان وجاء نصه كالآتي: "لا توافق رابطة الليجا على قرار لجنة المنافسات بتحديد 18 ديسمبر موعدًا للكلاسيكو، بعد الاتفاق بين ريال مدريد وبرشلونة".

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واصل البيان: "على الرغم من أننا ندرس الوثائق التي تم تقديمها مؤخرًا، إلا أننا قد نتخذ إجراءًا قانونيًا أمام الهيئات القضائية المناسبة للأمر".

واختممت رابطة الليجا البيان: "سوف ندرس كل الوثائق دراسة مفصلة، كنا قد رفضنا هذا الموعد منذ البداية، وسوف ندرس كل الأوراق والحيثيات ونقيم الإجراءات التي يمكن اتخاذها".

ويتواجد نادي برشلونة في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 19 نقطة بينما يتواجد نادي ريال مدريد في المركز الثاني برصيد 18 نقطة من أصل 9 مباريات خاضها الفريقين حتى الآن في الدوري.