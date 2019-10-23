رياضة | حسام البدري يتنازل عن نجوم المنتخب الأوليمبي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حسام البدري يتنازل عن نجوم المنتخب الأوليمبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اتفق حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم مع شوقي غريب مدرب المنتخب الأوليمبي على عدم الاستعانة بلاعبي المنتخب الأولمبي خلال معسكر شهر نوفمبر المقبل، استعدادًا لتصفات المؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية الكاميرون 2021.

يأتي ذلك بناءعلى طلب من شوقي غريب، لمنح لاعبي الأوليمبي أكبر قدر من التركيز للمشاركة في بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عامًا، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر والمؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020.

المنتخب الأوليمبي يخوض وديتين قبل نهائيات الأمم

وكان المنتخب الأوليمبي خاض لقاءين وديين أمام جنوب إفريقيا، تعادل في الأول بهدف لمثله على ملعب الإسماعيلية، وفاز في الثاني بهدف نظيف على استاد القاهرة.

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ومن المقرر أن يخوض الفراعنة الصغار معسكرا مغلقا خلال نهاية الشهر الجاري، لن يتخلله أي وديات لتحفيظ اللاعبين طريقة اللعب والوقوف على نقاط القوة والضعف بالنسبة لمنافسين مجموعته بالبطولة.

وكان الاتحاد المصري برئاسة عمرو الجنايني، أعلن عن توقف مسابقة الدوري بداية من اليوم حتى موعد ختام البطولة القارية يوم 22 من الشهر المقبل.

مجموعة نارية للمنتخب الأوليمبي بالأمم الإفريقية



وأسفرت قرعة الأمم الإفريقية تحت 23 عاما عن وقوع المنتخب الأوليمبي بالمجموعة الأولى النارية، والتي تضم كب من "مالي والكاميرون وغانا"، حيث يتأهل أصحاب الثلاث المركز الأولى بالبطولة لأوليمبياد طوكيو 2020.