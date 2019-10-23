اونلاين | كورة ستار NOW مشاهدة مباراة برشلونة وسلافيا براج مباشر KOOORA GOAL كورة لايف 7SRY يلا شوت NOW رابط ماتش برشلونة الوم

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معرفة موعد مباراة برشلونة وسلافيا براغ اليوم والقنوات الناقلة للمباراة

البطولة : دوري أبطال أوروبا

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القنوات : بي ان سبورت 1

المعلق : يوسف سيف

الساعة : 9:00 مساء بتوقيت مصر

الساعة : 10:00 مساء بتوقيت السعودية