اونلاين | تابع لايف NOW مشاهدة مباراة برشلونة وسلافيا براج بث مباشر YALLA SHOOT كورة جول 7SRY بلس رابط ليفربول جول ميسي NOW

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البث المباشر لمباراة برشلونة ومضيفه سلافيا براغ في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة السادسة لمسابقة دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء انطلاقاً من الساعة 22:00 مساء بتوقيت مكة المكرمة.

مباراة برشلونة وسلافيا براغ ستكون منقولة حصرياً على beIN SPORTS HD 1 بتعليق الزميل يوسف سيف.

يحلّ برشلونة الإسباني الأربعاء ضيفاً ثقيلاً على سلافيا براغ التشيكي في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة السادسة لحساب دوري أبطال أوروبا.

ويبدو الفريق الكاتالوني في طريق مفتوح لتحقيق انتصاره الثاني في المجموعة التي تضمّ بوروسيا دورتموند الألماني وإنتر ميلان الإيطالي.

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ويحتل البلوغرانا مركز الوصافة حالياً بفارق الأهداف عن بوروسيا دورتموند (4 نقاط) بعد أن حقق انتصاراً (2-1 على إنتر) وتعادلاً (0-0 أمام بوروسيا دورتموند) في مباراتيه الأوليين ضمن المجموعة في حين يظلّ إنتر ميلان الإيطالي وسلافيا براغ التشيكي في قاع الترتيب بنقطة يتيمة.

ويخوض برشلونة مباراة سلافيا براغ منتشياً بانتزاعه صدارة الدوري الإسباني من غريمه ريال مدريد بفوزه على إيبار بثلاثية نظيفة وخسارة الميرينغي على أرض مايوركا بهدف نظيف.

مشاهدة مباراة برشلونة وسلافيا براغ في بث مباشر عبر الانترنت

كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة مثل إعادة الأهداف واللقطات.

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