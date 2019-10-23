اونلاين | أونلاين NQW: مشاهدة مباراةليفربول وجينك بث مباشر beIN المفتوحة هدف ليفربول الآن رابط ماتش ليفربول SALAH NOW

يحل ليفربول ضيفا امام فريق جينك في المباراة التى سوف تقام اليوم على ارضية ملعبه لومينوس أرينا معقل نادي جينك مستضيف مباراة اليوم سوف تبدا اليوم مباراة ليفربول وجينك في تمام الساعة العاشره مساءا بتوقيت السعودية والساعة التاسعه مساءا بتوقيت مصر.

موعد مباراة ليفربول وجينك

موعد مباراة ليفربول وجينك سوف تبدا المباراة اليوم فى تمام الساعة 10:00 مساءاً بتوقيت السعودية ، الساعة 9:00 مساءاً بتوقيت مصر ، الساعة 10:00 مساءاً بتوقيت فلسطين ، الساعة 10:00 مساءاً بتوقيت الأردن ، الساعة 10:00 مساءاً بتوقيت سوريا ، الساعة 10:00 مساءاً بتوقيت لبنان ، الساعة 10:00 مساءاً بتوقيت العراق ، الساعة 9:00 مساءاً بتوقيت السودان ، الساعة 10:00 مساءاً بتوقيت اليمن ، الساعة 9:00 مساءاً بتوقيت ليبيا ، الساعة 8:00 مساءاً بتوقيت تونس.

توقيت مباراة ليفربول وجينك

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توقيت مباراة ليفربول وجينك تبدا المباراة اليوم فى تمام الساعة 8:00 مساءاً بتوقيت الجزائر ، الساعة 8:00 مساءاً بتوقيت المغرب ، الساعة 11:00 مساءاً بتوقيت الإمارات ، الساعة 10:00 مساءاً بتوقيت البحرين ، الساعة 11:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان ، الساعة 10:00 مساءاً بتوقيت الكويت ، الساعة 10:00 مساءاً بتوقيت قطر ، الساعة 7:00 مساءاً بتوقيت موريتانيا ، الساعة 10:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر ، الساعة 7:00 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT.

تشكيلة ليفربول المتوقعة ضد جينك

تشكيلة ليفربول المتوقعة ضد جينك في حراسة المرمى : أليسون بيكر ، وفي خط الدفاع : ترينت أليكسندر أرنولد ، جويل ماتيب ، فيرجيل فان دايك ، أندرو روبرتسون ، وفي خط الوسط : جيمس ميلنر ، فابينيو ، جورجينيو فينالدوم ، في خط الهجوم : محمد صلاح ، روبرتو فيرمينو و ساديو ماني.