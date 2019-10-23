اونلاين | شوت NOW مشاهدة مباراة ليفربول وجينك بث مباشر Liverpool SALAH كورة لايف PLU beIN SPORTS ماتش ليفربول NOW

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تترقب جماهير ومتابعى كرة القدم العالمية مشاهدة مباراة ليفربول وكي آر سي جينك التى تنطلق فى منافسات المرحلة الثالثة من دور المجموعات في بطولة دوري الأبطال الأوروبي Liverpool vs KRC Genk فى بث مباشر يدخل فريق ليفربول المباراة ويسعى الى تحقيق الفوز بث مباشر مشاهدة مباريات اليوم لايف.

يرصد الخليج 365 الرياضي مشاهدة مباراة ليفربول مع كي آر سي جينك فى تحديث مستمر لحظة بلحظة حيث تقام المباراة على ارض ملعب لومينوس أرينا فى منافسة صعب التوقع بنتيجتها وتنطلق فى توقيت الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر وهو يوافق العاشرة مساء بتوقيت السعودية Liverpool vs KRC Genk مشاهدة مباريات اليوم بدون تقطيع.

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مشاهدة مباراة ليفربول وكي آر سي جينك

بطولة دوري أبطال أوروبا

مباراة ليفربول وكي آر سي جينك

Liverpool vs KRC Genk

توقيت 21:00 فى مصر

توقيت 22:00 فى السعودية