شكرا لقرائتكم خبر عن توني كروس.. الألماني الخامس في نادي المائة والان مع التفاصيل

حقق نادي ريال مدريد فوزاً غالياً على نظيره جلطة سراي بملعب الأخير "ترك تيليكوم" لحساب المجموعة الأولى في دوري أبطال أوروبا. وسجل الهدف الوحيد في المباراة النجم الألماني "توني كروس". وأتم كروس بذلك المباراة رقم 100 له في بطولة دوري أبطال أوروبا، ليصبح الألماني الخامس في تاريخ البطولة الذي يصل للمباراة رقم 100. وسبق كروس كلاً من الحارسان أوليفر كان ومانويل نوير وفيليب لام وتوماس مولر.

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