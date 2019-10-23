شكرا لقرائتكم خبر عن المجموعة الثالثة لدوري الأبطال: «ستيرلينج» يتألق.. والمفاجأة الكرواتية مستمرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أصبح مانشستر سيتي على بعد خطوة من ضمان التأهل للمراحل الإقصائية من دوري الأبطال، بعد أن حقق فوز ساحق بنتيجة 5-1 على أتالانتا الإيطالي في مباراة ضمن الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة لدوري أبطال أوروبا.

وحقق حامل لقب الدوري الإنجليزي فوزه الثالث على التوالي في المجموعة ليحافظ على سجل انتصاراته بنسبة 100%، ويصبح بحاجة لفوز آخر من أجل ضمان التأهل بشكل رسمي لدور الـ16 للعام السابع على التوالي.

ولعب الجناح الإنجليزي رحيم ستيرلينج دور البطولة المطلقة في المباراة، بتسببه في الهدفين الأول والثاني، ثم تسجيل بقية أهداف الفريق «هاتريك» في مسافة زمنية لا تزيد عن 11 دقيقة خلال الشوط الثاني، ليكون ثامن لاعب إنجليزي ينجح في تسجيل هاتريك بدوري الأبطال بعد نويل (بلاكبيرن)، أندي كول (مانشستريونايتد)، مايكلاوين (ليفربول واليونايتد)، ألان شيرر (نيوكاسل)، واين روني (مان يونايتد)، داني ويلبيك (أرسنال)، وهاري كين (توتنهام).

وحافظ ستيرلينج على مستوياته المميزة خلال عام 2019 بتسجيله رابع هاتريك خلال العام الحالي فقط (إجمالي ما سجله خلال مسيرته هو 5 هاتريك، 4 منهم في عام 2019).

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وأصبح ستيرلينج الهداف الحالي لمانشستر سيتي في مختلف البطولات بتسجيله 12 هدف في 13 مباراة لعبها مع النادي خلال هذا الموسم.

وسجل سيرجيو أجويرو الهدفين الأول والثاني ليرفع من سجله التهديفي في ملعب الاتحاد بدوري الأبطال إلى 21 هدفًا، وهو رقم تهديفي في ملعب إنجليزي واحد لم يسجل أكثر منه في دوري الأبطال سوى واين روني مع مانشستر يونايتد (23 هدف في ملعب أولد ترافورد).

وحافظ المدرب بيب جوارديولا على سجله الشبه مثالي ضد الأندية الإيطالية، فالمدرب الإسباني لم يخسر سوى مباراة وحيدة من بين 15 مباراة في دوري الأبطال ضد ممثلي الكرة الإيطالية (فاز 10 وتعادل 4)، وحافظ على سلسلة اللاهزيمة ضد الأندية الإيطالية في أخر 12 مباراة متتالية، وبالتحديد منذ خسارته ضد إنتر ميلان في نصف نهائي نسخة 2010.

وفي أوكرانيا، عاد فريق دينامو موسكو بنقطة ثمينة من معقل شاختار دونيستك بعد التعادل بنتيجة 2-2 مع أصحاب الأرض، ليحافظ النادي الكرواتي على مكانه في المركز الثاني بالمجموعة برصيد 4 نقاط.

وواصل المهاجم الكرواتي ميسلاف أورشيتش تألقه بعد أن ساهم في تسجيل هدفي فريقه من خلال صناعة الهدف الأول، ثم تسجيل الهدف الثاني، ليشترك اللاعب في تسجيل 5 من أهداف النادي الكرواتي الـ6 في دوري الأبطال هذا الموسم (سجل 4 وصنع 1).