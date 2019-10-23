تشيلسي يعمل على إعادة ناثان أكي

الأربعاء 23 أكتوبر 2019

حث كشاف ​تشيلسي​ بيت دي فيسر النادي على إعادة التعاقد مع اللاعب ​ناثان أكي​ من ​بورنموث​.



وقد انتقل اللاعب الدولي الهولندي أكي من ستامفورد بريدج إلى الساحل الجنوبي مقابل 20 مليون جنيه إسترليني في عام 2017، بعد أن عانى من أجل الخروج من الأكاديمية إلى فريق البلوز الأول.

وقال دي فيسر: "أكي يجب أن يلعب لتشيلسي الآن. إنه جيد جدا. كم من المرات لا يسجل برأسه؟ لديه توقيت ورؤية ممتازة. آمل أن يعيدوه. هذا الفتى مثالي لهم ولعب مع ​لامبارد​".