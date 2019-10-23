​يوري سيمين: فعلنا كل شيء ممكن أمام يوفنتوس

الأربعاء 23 أكتوبر 2019

علق مدرب نادي ​لوكوموتيف موسكو​ الروسي ​يوري سيمين​ على الخسارة التي تعرض لها فريقه أمام ​يوفنتوس​ الايطالي يوم أمس في ​دوري أبطال أوروبا​ بنتيجة 2-1، بعدما كان فريقه متقدما لحدود الدقيقة 75 بنتيجة 1-0.



وقال مدرب الفريق الروسي في تصريحات نقلها موقع فوتبول إيطاليا: "لقد قدمنا كل ما لدينا بنسبة 100%، أود أن أشكر اللاعبين، لكن حتّى ما قدّموه لم يكن كافيا، لقد عانينا من تراجع المستوى البدني لدى بعض اللاعبين في الدقائق الأخيرة، ولم نملك دكّة إحتياط بديلة".

وتابع: "لفرق مثلنا، أن تلعب مباريات كهذه هو أمر مهم جدا، هذا الامر ما يحدث كل يوم".