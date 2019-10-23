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الأربعاء 23 أكتوبر 2019
علق مدرب نادي لوكوموتيف موسكو الروسي يوري سيمين على الخسارة التي تعرض لها فريقه أمام يوفنتوس الايطالي يوم أمس في دوري أبطال أوروبا بنتيجة 2-1، بعدما كان فريقه متقدما لحدود الدقيقة 75 بنتيجة 1-0.
وقال مدرب الفريق الروسي في تصريحات نقلها موقع فوتبول إيطاليا: "لقد قدمنا كل ما لدينا بنسبة 100%، أود أن أشكر اللاعبين، لكن حتّى ما قدّموه لم يكن كافيا، لقد عانينا من تراجع المستوى البدني لدى بعض اللاعبين في الدقائق الأخيرة، ولم نملك دكّة إحتياط بديلة".
وتابع: "لفرق مثلنا، أن تلعب مباريات كهذه هو أمر مهم جدا، هذا الامر ما يحدث كل يوم".
كانت هذه تفاصيل خبر يوري سيمين: فعلنا كل شيء ممكن أمام يوفنتوس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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