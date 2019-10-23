موعد مباراة أياكس امستردام وتشيلسي والقنوات الناقلة

الأربعاء 23 أكتوبر 2019

سيلعب تشيلسي أقوى مبارياته في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا عندما يسافر إلى أمستردام لمواجهة أياكس في الجولة 3 من هذا الدور، توقع فرانك لامبارد أن يعيد استخدام 3-4-3 مرة أخرى، ويعتقد أن تشيلسي سيكون في اختبار حقيقي أمام أياكس، وقال إنه لن ينزعج من أداء فريقه الشاب هذا الموسم.



تشيلسي تحت قيادة فرانك لامبارد سيخوض فريق تشيلسي مساء الأربعاء في مسابقة دوري أبطال أوروبا مباراته أمام فريق أياكس الذي تأهل إلى الدور نصف النهائي العام الماضي، لقد وجد فريق البلوز شخصية الفريق تحت قيادة المدرب الجديد فرانك لامبارد، بعد انطلاقة صعبة هذا الموسم، بحيث تمكن الفريق من الفوز في آخر خمس مباريات في جميع المسابقات.

أخبار أياكس قبل مباراة تشيلسي فريق أياكس أمستردام الهولندي في حالة جيدة، على الرغم من خسارته لاعبين كبار في انتقالات الصيف الماضي مثل ماتيتش دلخت و فرانكي دي يونغ، بعد أدائهم الرائع في آخر أربع سنوات مع النادي الهولندي، فريق إريك تين هاج يتصدر الدوري الهولندي بعد ثمانية انتصارات وتعادلين في مبارياته الافتتاحية العشر في الدوري ويحتل صدارة المجموعة الخامسة بدوري أبطال أوروبا بعد فوزه 3-0 على أرضه أمام ليل وفي فالنسيا. توقيت مباراة أياكس ضد تشيلسي والقناة الناقلة للمباراة باللغة العربية ستلعب المباراة يوم الأربعاء 23 أكتوبر على الساعة 16:55 مساءً بتوقيت جرينتش، سيجرى اللقاء على ملعب يوهان كرويف أرينا معقل نادي أياكس في العاصمة الهولندية أمستردام، وستبث قناة beIN SPORTS HD 4 المبارة مباشرة حسب التوقيت المذكور أعلاه.