شكرا لقرائتكم تعرف على أعلى نجوم الإسكواش المصري دخلا في موسم 2018 / 2019... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يحقق نجوم الإسكواش المصري عوائد مالية عالية من جراء المشاركة في البطولات العالمية للإسكواش وتحقيق الألقاب الدولية.

ويتربع نجوم الإسكواش المصري على قمة قائمة اللاعبين الأكثر تحقيقا للجوائز المالية من مشاركتهم في بطولات الإسكواش العالمية

ويعد علي فرج المصنف الأول عالميا أكثر اللاعبين تحقيقا للجوائز المالية في الموسم الماضي 2018 / 2019 بقيمة 298 ألف دولار ، بينما تتربع رنيم الوليلي على قائمة أكثر اللاعبات تحقيقا للجوائز المالية بقيمة 250 ألف دولار.





ويتواجد 8 لاعبين مصريين ضمن قائمة أعلى اللاعبين تحقيقا للمكاسب المالية من بطولات الإسكواش عن موسم 2018 / 2019 في قائمة أول 20 لاعبا بمنافسات الرجال.

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بينما تتواجد 6 لاعبات مصريات ضمن قائمة أكثر 20 لاعبة تحقيقا للمكاسب المالية من بطولات الإسكواش العالمية تتصدرهم رنيم الوليلي .





وتسيطر مصر على قمة الإسكواش العالمي حيث يتواجد 6 لاعبين مصريين في ترتيب أول 10 لاعبين على مستوى العالم وهم علي فرج ومحمد الشوربجي وطارق مؤمن وكريم عبد الجواد ومحمد أبو الغار ومروان الشوربجي.

فيما يتواجد 4 لاعبين في تصنيف أول 10 لاعبات على مستوى العالم، وهن رنيم الوليلي ونور الشربيني ونور الطيب ونوران جوهر.