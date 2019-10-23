شكرا لقرائتكم محمد يوسف يفاضل بين أكثر من عرض فى الدوري المصري... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويفاضل محمد يوسف بين هذه العروض لاختيار الأفضل منها خلال الفترة المقبلة، رافضاً الكشف عن هوية هذه العروض إحتراماً للمفاوضات التى مازالت تتم حالياً في الغرف المُغلقة.
الجدير بالذكر أن محمد يوسف له تجارب تدريبية ناجحة في الأهلي وخارجه وقاد المارد الأحمر للفوز بأخر لقب دوري أبطال أفريقيا عام 2013 وكذلك بالسوبر الافريقي عام 2014 .
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