شكرا لقرائتكم طلعت يوسف يمنح لاعبي الاتحاد السكندرى راحة بعد تأجيل الدوري... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقال طلعت يوسف أغلقنا صفحة الدوري المصري وأن كنت حزين لتأجيل المباريات الذى من شأنه يضعف البطولة وله مردود سلبى على قدرات اللاعبين ولكن ليس بالامكان أفضل مما كان ولذلك قمنا بتعديل برنامج التدريب وسنخوض مباراة ودية فى مطلع الأسبوع المقبل ونستعد من بعدها بشكل طبيعى لمباراة المحرق البحرينى .
وأشار يوسف أن هناك اصرار من اللاعبين على حسم المواجهة من الإسكندرية بالفوز بعدد وافر من الأهداف يمنحنا الأفضلية فى مباراة العودة .
كانت هذه تفاصيل خبر طلعت يوسف يمنح لاعبي الاتحاد السكندرى راحة بعد تأجيل الدوري... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.