شكرا لقرائتكم خالد الغندور يتساءل : هو الأهلى هيلعب مع الزمالك امتى؟... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تساءل الإعلامى خالد الغندور لاعب الزمالك الأسبق عبر صحفته على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" عن موعد مباراة القمة أمام الأهلى التى تم تأجيلها إلى أجل غير مسمى لدواع أمنية، وهو ما تسبب فى أزمة كبيرة ترتب على أثرها تأجيل الدورى المصرى بأكمله.

وقال الغندور عبر التويته :" هو الاهلى هيلعب مع الزمالك امتى؟".. وهو ما اعتبره بعض متابعيه ممن يشجعون الفريق الأحمر بمثابة تريقه من لاعب الزمالك الأسبق بعد قرار اتحاد الكرة بتأجيل الدورى وترحيل مباراة القمة إلى نهاية الدور الأول.

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خالد الغندور

كان اتحاد الكرة أصدر بيانا مساء أمس يوضح فيه أسباب قرار تأجيل مباريات الدورى ، حيث قال :" بناء على ما ورد للاتحاد المصري لكرة القدم من خطاب وزارة الشباب والرياضة وفي إطار التعليمات الأمنية وفي ضوء استضافة مصر لبطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة وتضافر الجهود لإنجاحها تقرر تأجيل ما تبقى من مباريات الأسبوع الخامس ومباريات الأسبوع السادس لمسابقة الدوري الممتاز إلى ما بعد انتهاء بطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة ، على أن تستأنف المسابقة بعد انتهاء البطولة بنفس الترتيب الوارد بجدول المسابقة ، فيما تقام مباراة الأهلي والزمالك المؤجلة بتعليمات أمنية من الأسبوع الرابع في ختام الدور الأول".