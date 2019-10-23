شكرا لقرائتكم 5 من لاعبي الأهلي يخضعون للكشف الطبي المفاجئ... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خضع 5 لاعبين من النادي الأهلي لإجراء الكشف الطبي بمستشفي المعلمين بناء على تعليمات من الجهاز الفني للمنتخب الأوليمبي، للمشاركة فى كأس الأمم الأفريقية 2019، التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 لـ 22 نوفمبر والمؤهلة لاوليمبياد طوكيو 2020.

وشمل الكشف الطبي كلا من "رمضان صبحي، ومحمد محمود، وصلاح محسن، ومصطفي شوبير، وعمار حمدي"، بإجراء الكشف طبي شامل بمستشفي المعلمين، بناء على تعليمات الاتحاد الأفريقي – كاف.

ومن المقرر أن يختار شوقى غريب، 21 لاعباً فى القائمة النهائية المشاركة فى البطولة وإرسال القائمة النهائية يوم 29 أكتوبر الجاري إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم – كاف.

وجاءت مواعيد مباريات منتخب مصر كالتالي:

منتخب مصر الأوليمبي و مالي – الساعة 7 مساءا يوم 8 نوفمبر باستاد القاهرة

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منتخب مصر الأوليمبي و غانا يوم 11 نوفمبر الساعة 8 مساءاً – استاد القاهرة

منتخب مصر الأوليمبي – الكاميرون - يوم 14 نوفمبر الساعة 8 مساءاً – استاد القاهرة.

وأوقعت القرعة عن وقوع المنتخب الأولمبى المصرى فى المجموعة الأولى مع الكاميرون وغانا ومالى، بينما تضم المجموعة الثانية كل من نيجيريا وزامبيا وكوت ديفوار وجنوب افريقيا.

تقام مباريات المجموعة الثانية باستاد السلام ، بينما تقام مباريات المجموعة الأولي و التى تتواجد مصر بها باستاد القاهرة الدولي.

من المقرر أن تقام مباراة الكاميرون و غانا فى العاشرة مساء يوم 8 نوفمبر باستاد القاهرة عقب إنتهاء مباراة مصر و مالي.