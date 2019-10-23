شكرا لقرائتكم إيهاب جلال: "قلة الأدب" لا تحقق الانتصارات..وفيس بوك لن يقود المصرى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفض إيهاب جلال، المدير الفني لفريق المصري هجوم بعض الجماهير البورسعيدية ضده بعد تصريحاته فى قناة أون سبورت عقب مباراة إف سي مصر، التي أقيمت الاثنين الماضى ، على ستاد الجيش بالسويس، ضمن مباريات الأسبوع الخامس من مسابقة الدوري المصري الممتاز و التى فاز فيها المصرى بهدفين نظيفين ، مؤكدا ان كلامه تم تفسيره بشكل خاطئ وهو يكن كل احترام وتقدير للجمهور البورسعيدى ومايقصده هو الجمهور المأجور الذى له اغراض خاصة غير حب فريقه .

إيهاب جلال كان قد صرح فى قناة "أون سبورت"، أن هناك مجموعة من الجماهير لا تقف وراء فريقها وتشتم اللاعبين والجهاز الفنى بدون سبب .

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وقال جلال فى تصريحات إعلامية "أهم شيء في أي نادٍ هو جمهوره وهو لعب 3 سنوات ونصف فى بورسعيد ويرتبط بعلاقة قوية بالجمهور البورسعيدى ويتمنى حضور 20 ألف متفرج للتدريبات لدعم ومؤازرة الفريق وتحفيز اللاعبين على الفوز واذا كان بينهم مجموعة غير ملتزمة لها أهداف خاصة لن يسمعها احد وسط العدد الكبير ..وأكد جلال الانتصارات لا تتحقق بالشتيمة والهجوم على الفريق، و"الانسان مستحيل يمشى بقلة الادب ".

وأضاف المدير الفنى للمصرى أن كلامه واضح بان الذى يحب الفريق سيدعمه ولا يغضب من الذين ينتقدون باحترام وفى حدود الادب وهؤلاء يحترمهم ويقدر غضبهم .

وأشار جلال إلى أن الذى يزعل من كلامه هؤلاء الذين لهم اغراض أخرى، قائلا: "يجب أن يكون الجمهور مرتبطا بتشجيع النادي وليس التشجيع مرتبط باسم مدير فني بعينه الذي يقود أو يحب بعض اللاعبين دون البعض الآخرين" .