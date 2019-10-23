شكرا لقرائتكم ريال مدريد يحقق فوزه الأول.. ويوفنتوس يستعيد الصدارة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - حقق فريق ريال مدريد الإسباني فوزه الأول في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، وتغلب على مضيفه غلطة سراي التركي 1 - صفر يوم الثلاثاء في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الأولى.

وفي المباراة الأخرى بالمرحلة ذاتها اكتسح باريس سان جيرمان الفرنسي مضيفه كلوب بروج البلجيكي 5 - صفر.

ويتصدر سان جيرمان المجموعة الأولى بتسع نقاط من ثلاثة انتصارات متتالية ويحل ريال مدريد في المركز الثاني بأربع نقاط من فوز وهزيمة وتعادل ويأتي كلوب بروج في المركز الثالث بنقطتين فيما يتذيل غلطة سراي ترتيب المجموعة بنقطة واحدة.

وعلى ملعب يان برايدال، سجل الأرجنتيني ماورو إيكاردي هدفين في الدقيقتين السابعة و63 وأضاف نجم المنتخب الفرنسي كيليان مبابي ثلاثة أهداف (هاتريك) في الدقائق 61 و79 و83 ليحقق سان جيرمان بذلك فوزه الثالث على التوالي.

وعلى ملعب تورك تيليكوم، يدين ريال مدريد بفوزه على غلطة سراي إلى نجم وسطه الألماني توني كروس الذي سجل هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 18.

وفاز بايرن ميونخ الألماني على ضيفه أولمبياكوس اليوناني 3 - 2، في الجولة الثالثة من المجموعات الثانية، والتي شهدت اكتساح توتنهام الإنجليزي لضيفه ريد ستار بلغراد الصربي 5 - صفر.

وفي المباراة الأولى، تقدم أولمبياكوس في الدقيقة 22 عن طريق المغربي يوسف العربي، لكن البولندي روبرت ليفاندوفسكي أدرك التعادل للفريق الألماني في الدقيقة 33.

وعاد بايرن للتقدم في الشوط الثاني، حيث سجل ليفاندوفسكي هدفه الثاني له ولفريقه في الدقيقة 62، قبل أن يضيف الفرنسي كورنتين توليسو الهدف الثالث في الدقيقة 74 وفي الدقيقة 78 سجل البرازيلي غويلرمي الهدف الثاني لأولمبياكوس.

ورفع بايرن ميونخ رصيده إلى تسع نقاط في صدارة المجموعة، فيما تجمد رصيد أولمبياكوس عند نقطة واحدة في المركز الرابع والأخير بالمجموعة.

وفي المباراة الثانية، فاز توتنهام الإنجليزي على ضيفه ريد ستار بلغراد الصربي 5 - صفر. وسجل أهداف توتنهام كل من هاري كين في الدقيقتين التاسعة و 72، فيما سجل الكوري هيونغ مين سون هدفين في الدقيقتين 16 و44، بينما سجل الأرجنتيني إيريك لاميلا هدف في الدقيقة 57.

ورفع توتنهام رصيده إلى أربع نقاط في المركز الثاني، فيما تجمد رصيد ريد ستار عند النقطة الثالثة في المركز الثالث.

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وقلب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي تأخره بهدف أمام ضيفه أتالانتا الإيطالي إلى فوز 5 - 1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء في منافسات المجموعة الثالثة، والتي شهدت أيضا تعادل شاختار دونيتسك الأوكراني مع دينامو زغرب الكرواتي 2-2.

وتقدم أتالانتا بهدف سجله روسلان مالينوفسكي في الدقيقة 28 من ركلة جزاء ، قبل أن يسجل سيرخيو أغويرو هدفين لمانشستر سيتي في الدقيقتين 34 و38 من ركلة جزاء لينتهي الشوط الأول بتقدم مانشستر سيتي 2 - 1.

وفي الشوط الثاني، تقمص رحيم سترلينغ دور البطولة لمانشستر سيتي وسجل ثلاثة أهداف (هاتريك) في الدقائق 58 و64 و69 لينتهي اللقاء بفوز مانشستر سيتي 5 - 1. وشهدت المباراة طرد فيل فودين لاعب مانشستر سيتي في الدقيقة 82. ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى تسع نقاط ليعزز صدارته لترتيب المجموعة فيما يظل أتالانتا بلا نقاط في قاع الترتيب.

وفي المباراة الثانية، خيم التعادل 2-2 على المباراة التي جمعت شاختار دونيتسك الأوكراني بضيفه دينامو زغرب الكرواتي.

وتقدم شاختار بهدف سجله يفجن كونوبليانكا في الدقيقة 17 وتعادل داني أولمو لدينامو زغرب في الدقيقة 25 لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1-1.

وفي الشوط الثاني، سجل دينامو زغرب الهدف الثاني عن طريق ميسلاف أورسيتش في الدقيقة 60 من ركلة جزاء وتعادل دوملسون كورديرو دوس سانتوس لشاختار في الدقيقة 75.

ورفع شاختار رصيده إلى أربع نقاط في المركز الثالث بفارق الأهداف خلف دينامو زغرب صاحب المركز الثاني.

واستعاد فريق يوفنتوس الإيطالي صدارة المجموعة الرابعة عقب فوزه على لوكوموتيف موسكو الروسي 2 - 1 ، والتي شهدت أيضا فوز أتليتكو مدريد الإسباني على باير ليفركوزن الألماني 1 - صفر.

وتقدم لوكوموتيف بهدف سجله أليكسي ميرانشوك في الدقيقة 30 قبل أن يسجل باولو ديبالا هدفين ليوفنتوس في الدقيقتين 77 و79.

ورفع يوفنتوس رصيده إلى سبع نقاط في صدارة الترتيب، بفارق الأهداف أمام أتلتيكو مدريد، وتوقف رصيد لوكوموتيف عند ثلاث نقاط في المركز الثالث.

ويستعد يوفنتوس لمواجهة ليتشي يوم السبت المقبل في الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي، فيما يلعب لوكوموتيف مع سبارتاك موسكو يوم الأحد المقبل.