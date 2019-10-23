شكرا لقرائتكم لاعب سلة شهير يهاجم أردوغان.. "إنه هتلر القرن الحالي" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أدان لاعب كرة السلة التركي إينيس كانتر ، المحترف في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، بشدة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والعملية العسكرية التي تشنها أنقرة في شمال سوريا.

وقال كانتر الذي يدافع في الموسم الجديد من الدوري الأميركي عن ألوان بوسطن سلتيكس، الثلاثاء في مقابلة مع شبكة "سي أن أن" الأميركية: أردوغان لا يحترم حقوق الإنسان. ليس هناك ديمقراطية ولا حرية تعبير أو حرية دين في تركيا. أردوغان رجل سيئ للغاية. وصَفتَهُ بهتلر هذا القرن لسبب وجيه.

كما رأى اللاعب الذي بدأ مشواره في الدوري الأميركي عام 2008 مع يوتا جاز قبل الانتقال في 2015 إلى أوكلاهوما سيتي ثاندر وفي 2017 إلى نيويورك نيكس ومنتصف الموسم الماضي إلى بورتلاند ترايل بلايزرز ومن بعده بوسطن هذا الصيف، أن ما يحدث للأكراد في شمال سوريا "مأساة إنسانية".

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وأوضح قائلاً: لدي الكثير من الأصدقاء الأكراد وهم أشخاص مذهلون. ما يحدث هو مأساة إنسانية لأن أبرياء كثرا من رجال ونساء وأطفال ورضع يموتون. أعتقد أن على تركيا وقف غزوها في سوريا، أحاول خلق وعي حول ما يجري لأن لدي منصة، أحاول أن أكون صوت هؤلاء الأبرياء الذين ليس لديهم صوت. إنه أمر محزن للغاية، لأنه هذا بلدي في نهاية المطاف، وأنا أحب بلدي.

مذكرة توقيف

ولطالما عارض كانتر سياسات أردوغان، وهو من مؤيدي المعارض فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة منذ 1999 والمتهم من قبل أنقرة بمحاولة الانقلاب التي استهدفت الرئيس التركي في يوليو 2016، وهو اتهام ينفيه غولن.

وفي 2017، ألغت أنقرة جواز سفر كانتر وأصدرت مذكرة توقيف بحقه لصلته بغولن، كما أوقفت والده محمد لخمسة أيام. ويتجنب كانتر منذ أعوام التواصل مع أفراد أسرته في تركيا، خوفا من تعرضهم لإجراءات انتقامية من السلطات.

وفي بلد مجنون بلعبة كرة السلة، يرفض التلفزيون التركي بث مباريات الدوري الأميركي التي يشارك فيها كانتر.