مبابي يثبت وجهة نظره بتسجيل ثلاثية سريعة في دوري أبطال أوروبا









اسماء السيد - قال كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان إنه كان يرغب في إثبات صعوبة أن يلعب فريقه بدونه وفعل ذلك بتسجيل ثلاثة أهداف بعد المشاركة كبديل خلال الفوز 5-صفر خارج الأرض على كلوب بروج في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم يوم الثلاثاء.

وشارك اللاعب البالغ عمره 20 عاما في وقت مبكر من الشوط الثاني وقدم أداء مذهلا ليصبح بطل فرنسا على أعتاب بلوغ الدور الثاني بعدما حافظ على العلامة الكاملة وحقق انتصاره الثالث على التوالي.

ورغم أن سان جيرمان كان يتقدم في النتيجة خلال الشوط الأول بعد هدف مبكر من ماورو إيكاردي فإنه كان يواجه صعوبات في فرض السيطرة قبل أن يشارك مبابي في الدقيقة 52.

وقال مبابي للصحفيين "بالفعل كنت أرغب في اللعب كأساسي وكنت أعتقد أني سأبدأ. لكن المدرب اتخذ قراره وكان يجب قبول ذلك".

وكان مبابي يعاني من إصابة في عضلات الفخذ الخلفية وشارك في عدد قليل من المباريات هذا الموسم بينما أكد توماس توخيل مدرب فريق العاصمة الفرنسية قبل اللقاء أنه لن يغامر بإشراك اللاعب الواعد لمدة 90 دقيقة في بلجيكا.

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وأضاف مبابي "كنت أريد إثبات أنه من الصعب اللعب بدوني. أريد القتال للحفاظ على مكاني في التشكيلة ومساعدة الفريق".

وأظهر مبابي بالفعل لماذا يعد أحد أبرز المواهب الصاعدة في اللعبة حيث نجح في تسجيل ثلاثة أهداف في غضون 21 دقيقة.

وقال توخيل لموقع النادي "هذه نتيجة استثنائية لأني أعتقد أنه يكون من الصعب دائما الفوز بمباراة في دوري أبطال أوروبا".

وأضاف "كانت الأمور صعبة حتى سجلنا الهدف الثاني. هذا منحنا الثقة واستحوذنا على الكرة بشكل أفضل. كيليان شارك كبديل وأدى بشكل جيد لكن لا يجب نسيان مجهود الفريق في أول 60 دقيقة".

وسيلعب سان جيرمان مجددا مع بروج في الجولة المقبلة للبطولة حيث تستضيف باريس المواجهة في السادس من نوفمبر تشرين الثاني.