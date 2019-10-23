“يلا شوت”ابو ظبي بث مباشر مشاهدة مباراة الاتحاد والوصل al wasl vs al ittihad  كورة لايف  مباراة...

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وقد تمكن الوصل أن يصل إلى الدور ال 16 بعد أن فاز في المباراة السابقة على الهلال السوداني، بث مباشر الاتحاد والوصل يلا شوت مشاهدة مباراة الاتحاد والوصل كورة ستار بث مباشر مباراة الاتحاد والوصل اليوم، كورة أون لاين بث مباشر الاتحاد والوصل اليوم كورة لايف، الأسطورة livehd7 بث مباشر مباراة الاتحاد والوصل يلا شوت الجديد بث مباشر كورة لايف كورة أون لاين بث مباشر الاتحاد والوصل نتيجة مباراة الاتحاد والوصل اليوم واستطاع أن يفوز بهدفين دون الرد، أما في مباراة الإياب أو العودة فقد انتهت بهدفين، أما عن اتحاد جدة الذي استطاع أن يتأهل إلى الدور ال 16 فقد كان بعد فوزه على نادي العهد، وقد استطاع أن يفوز بثلاثة أهداف، ومباراة العودة كانت تعادلًا سلبيًا.

“يلا شوت” مشاهدة مباراة الإتحاد والوصل بث مباشر اليوم 23 / 10 / 2019 في البطولة العربية

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