س و ج.. كل ما تريد معرفته عن ارتباطات المنتخبين الأول والأولمبى فى نوفمبر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحظى المنتخبين الأول والأولمبى باهتمام جماهير الكرة المصرية خلال الفترة الحالية بسبب الارتباطات المهمة فى الفترة المقبلة، وتحديداً خلال شهر نوفمبر المقبل، حيث سيتوقف الدورى المحلى، وستتجه الأنظار كلها صوب المنتخبين لذا نرصد فى التقرير التالى، ارتباطات المنتخبين المقبلة من خلال التساؤلات المقبلة:
س: ماذا ينتظر المنتخب الأول خلال الفترة المقبلة؟
ج: المنتخب الأول أمامه مباراتين مهمتين أمام كينيا بمصر وجزر القمر خارج الديار يومى 14 و18 نوفمبر المقبل على التوالى فى تصفيات أمم أفريقيا المقبلة (الكاميرون 2021) وهما أول مباراتين للمنتخب فى هذه التصفيات وأول اختبار رسمى للجهاز الفنى الجديد للمنتخب بقيادة حسام البدرى.
ج: المنتخب خاض مباراة ودية أمام بتسوانا فاز فيها مصر بهدف حمدى فتحى، وهناك اتجاه لخوض ودية أخرى أمام جيبوتى أو ليبريا أو أى منتخب أفريقى آخر وسيلعب المنتخب هذه المباراة بدون المحترفين.س: ماذا عن ارتباطات المنتخب الأولمبى؟
ج: المنتخب الأولمبى بقيادة شوقى غريب يستعد حالياً لخوض تصفيات أمم أفريقيا 23 سنة التى ستقام فى مصر خلال الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر المقبل واستعد المنتخب الأولمبى لهذه التصفيات منذ فترة طويلة خاض خلالها عدة مباريات ودية ومعسكرات خارجية كان آخرها مواجهتين بمصر أمام جنوب أفريقيا.س: ماذا عن مجموعة مصر فى تصفيات أمم أفريقيا تحت 23 سنة؟
ج: مصر ستلعب مع مالى وغانا والكاميرون أيام 8 و11 و14 نوفمبر المقبل.
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