شكرا لقرائتكم خبر عن مجدى عبد العاطى لـ"تايم سبورت" : تجاوزنا صدمة الأهلى ونبحث عن تأشيرة البقاء بين الكبار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مجدى عبد العاطى المدير الفنى لأسوان أن فوز ناديه على إنبى يعد دافعاً قوياً لاستكمال رحلة الفريق فى الممتاز، التى يعد أهم أهدافها البقاء بين الكبار وعدم الدخول فى دوامة الهبوط

وتابع مجدى عبد العاطى فى مداخلة هاتفية لقناة تايم سبورت مع الإعلامية ميرهان عمرو "دعمنا فريق أسوان بصفقات مميزة واحتفظنا بعناصر من الخبرة فى صفوف الفريق وواجهنا سوء توفيق فى بداية مسابقة الدورى حتى تمكنا من تحقيق أول فوز".

ويضيف المدير الفنى لأسوان : "مباراة الأهلى التى خسرناها بخماسية مقابل هدف كانت صعبة للغاية ولكننا تمكنا من تجاوز الموقف وتحقيق فوز على فريق كبير مثل انبى رغم ظروفه الصعبة هذا الموسم".

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وأكمل مجدى عبد العاطى : " توقف الدورى فرصة لعلاج أخطاء فريق أسوان منحت اللاعبين راحة لمدة ثلاثة أيام ثم سنفكر فى إقامة معسكر بالقاهرة لأداء مباريات ودية وهى الميزة التى لانجدها فى أسوان لعدم وجود فرق نلاعبها ودياً" .

مجدى عبد العاطى مدرب أسوان الحالى كان أحد نجوم الجيل الذهبى فى إنبى، وسجل هدفا فى انتصار الفريق البترولى بنتيجة 4-1 ضد أسوان في مدينة أسوان في موسم 2002-2003.

ونجح نادي أسوان في تحقيق الفوز الأول له في الدوري هذا الموسم والانتصار الأول في تاريخ مواجهاته ضد إنبي ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز.

أسوان فاز بنتيجة 1-0 ليتخطى الخسارة التي لحقت به في الجولة الثالثة ضد الأهلي بنتيجة 5-1، وبعد أن خاض 3 جولات في الدوري خسر مرتين وتعادل مرة.