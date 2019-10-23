سوبر كورة.. تعرف على أعلى نجوم الاسكواش المصرى دخلا فى موسم 2018 / 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحقق نجوم الاسكواش المصرى عوائد مالية عالية من جراء المشاركة فى البطولات العالمية للاسكواش وتحقيق الألقاب الدولية. ويتربع نجوم الإسكواش المصرى على قمة قائمة اللاعبين الأكثر تحقيقا للجوائز المالية من مشاركتهم فى بطولات الاسكواش العالمية. وتسيطر مصر على قمة الاسكواش العالمى، حيث يتواجد 6 لاعبين مصريين فى ترتيب أول 10 لاعبين على مستوى العالم. لمعرفة أعلى نجوم الاسكواش المصرى دخلا فى موسم 2018 / 2019 عبر سوبر كورة.. اضغط هنا

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