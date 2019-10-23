شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة .. إيهاب جلال : الإنتصارات ليست بـ"قلة الأدب" ولا أنظر للفيسبوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض إيهاب جلال، المدير الفني للمصري هجوم بعض الجماهير البورسعيدية ضده بعد تصريحاته عقب مباراة إف سي مصر، التي أقيمت الاثنين الماضى، على ستاد الجيش بالسويس، ضمن مباريات الأسبوع الخامس من مسابقة الدوري المصري الممتاز والتى فاز فيها المصرى بهدفين نظيفين.

وأكد إيهاب جلال أن كلامه عن وجود مجموعة من الجماهير لا تقف وراء فريقها وتشتم اللاعبين والجهاز الفنى بدون سبب تم تفسيره بشكل خاطئ وهو يكن كل احترام وتقدير للجمهور البورسعيدى وما يقصده هو الجمهور المأجور الذى له أغراض خاصة غير حب فريقه .

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