شكرا لقرائتكم خبر عن طلعت يوسف اغلقنا الملف المحلى ونستعد للبطولة العربية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منح طلعت يوسف المدير الفنى للإتحاد السكندرى راحه سلبية للاعبين لمدة 24 ساعة فقط على أن يعود للتدريبات الجمعة فى الخامسة عصرا .
كان الإتحاد المصرى لكرة القدم قد أجل مباراة حرس الحدود والإتحاد والتى كان مقرر لها غدا الخميس فى الخامسة والنصف على ملعب الحدود ضمن مباريات الاسبوع الخامس لنهاية شهر نوفمبر .
قال طلعت يوسف أغلقنا صفحة الدوري المصري وأن كنت حزين لتأجيل المباريات الذى من شأنه يضعف البطولة وله مردود سلبى على قدرات اللاعبين ولكن ليس بالامكان أفضل مما كان ولذلك قمنا بتعديل برنامج التدريب وسنخوض مباراة ودية فى مطلع الأسبوع المقبل ونستعد من بعدها بشكل طبيعى لمباراة المحرق البحرينى.
وأشار يوسف أن هناك اصرار من اللاعبين على حسم المواجهة من الإسكندرية بالفوز بعدد وافر من الأهداف يمنحنا الأفضلية فى مباراة العودة .
كانت هذه تفاصيل خبر طلعت يوسف اغلقنا الملف المحلى ونستعد للبطولة العربية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.