شكرا لقرائتكم خبر عن محمد يوسف يتلقى عروض تدريب فى الدورى المحلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى محمد يوسف المدير الفني السابق للأهلي عدة عروض من تلقي محلية خلال الفترة الماضية تمهيداً للتعاقد مع أحدها خلال الفترة الماضية.

وعمل محمد يوسف خلال المواسم الماضية في الأهلي إذ تولي منصب المدرب العام ومدير الكرة في جهاز الفرنسي باتريس كارتيرون، ثم تولى منصب المدرب العام ضمن جهاز الأوجورواني مارتن لاسارتي المدير الفني السابق للفريق قبل أن يرحل عن الاهلي بعد التعاقد مع السويسري رينيه فايلر المدير الفني الحالي للفريق.

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ويفاضل محمد يوسف بين هذه العروض لاختيار الأفضل منها خلال الفترة المقبلة ، رافضاً الكشف عن هوية هذه العروض إحتراماً للمفاوضات التى مازالت تتم حالياً في الغرف المُغلقة.

يذكر أن محمد يوسف له تجارب تدريبية ناجحة في الأهلي وخارجه وقاد المارد الأحمر للفوز بأخر لقب دوري أبطال أفريقيا عام 2013 وكذلك بالسوبر الافريقي عام 2014 .