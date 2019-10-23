شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة .. تعرف على مطالب فايلر من الأهلى فى نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي، عددا من الطلبات الموجهة لإدارة النادي خلال فترة توقف الدوري المصري الممتاز بعدما قرر اتحاد الكرة تأجيل ما تبقى من مباريات الأسبوع الخامس ومباريات الأسبوع السادس لمسابقة الدورى الممتاز إلى ما بعد انتهاء بطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة التى تقام خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر المقبل.

ويرغب مسئولو الأهلى بالتنسيق مع فايلر فى الاستفادة من فترة التوقف الطويلة التى تصل لأكثر من 30 يوماً حيث يعود الفريق لاستئناف مبارياته بالدورى يوم 25 نوفمبر المقبل.

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وشهدت الساعات الماضية، جلسة جمعت مسئولو الأهلى مع فايلر للاتفاق على تفاصيل فترة توقف الدوري التى ستشهد غياب عدد كبير من لاعبي الفريق لتواجدهم مع المنتخبين الأول والأولمبي، حيث يخوض المنتخب الأول مباراتي كينيا وجزر القمر يومي 14 و18 نوفمبر المقبل في تصفيات أمم أفريقيا ( الكاميرون 2021) فيما سيخوض المنتخب الأولمبي تصفيات أمم أفريقيا تحت 23 سنة التى ستقام خلال الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر المقبل بمصر.

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