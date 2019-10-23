شكرا لقرائتكم خبر عن رامى عاشور يستجيب لـ"تحدى" عمرو منسى قبل بطولة العالم لسيدات الاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استجاب رامى عاشور بطل العالم الأسبق للاسكواش لتحدى عمرو منسى مدير بطولة العالم لسيدات الاسكواش، التى تستضيفها أهرامات الجيزة فى الفترة بين 24 أكتوبر الجارى حتى الأول من نوفمبر المقبل بقيمة جوائز ماظية تقدر بـ430 ألف دولار، وتقام على هامشها بطولة الرجال بقيمة جوائز مادية تصل إلى 185 ألف دولار.

ويتمثل التحدى فى "تنطيق" الكرة على مضرب الاسكواش عشر مرات دون أن تسقط.

ونشر رامى عاشور فيديو عبر حسابه الشخصى على موقع إنستجرام وتحدى عاشور كل من: تامر هاشم وعلى مظهر ورامى رضوان.

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وتضم البطولتان أفضل لاعبى الاسكواش العالميين من السيدات والرجال، مثل على فرج المصنف الأول عالميا للرجال ورنيم الوليلى المصنفة الأولى للسيدات لاعبا وادى دجلة، بالإضافة إلى نور الشربينى بطلة العالم والمصنفة الثانية ومحمد الشوربجى المصنف الثانى لرجال الاسكواش.

وتشهد البطولة الظهور الأول للبطلة المصرية نور الشربينى المصنفة الثانية عالمياً لسيدات الاسكواش، والتى غابت عن أول ثلاث بطولات فى الموسم الجارى وكان آخرها بطولة أمريكا المفتوحة بسبب الإصابة فى الركبة قبل أن يطمئنها الطبيب على إمكانية المشاركة فى بطولة العالم التى تحمل لقبها.

وتسعى نور الشربينى لاستعادة مكانتها فى صدارة تصنيف السيدات والذى انتزعته منها رنيم الوليلى فى ديسمبر الماضى، بعد هيمنة دامت لـ14 شهرًا، والدفاع عن لقب بطلة العالم، الذى حصدته الموسم الماضى على حستب مواطنتها المصرية نور الطيب.