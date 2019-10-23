شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى ينعى وفاة شقيق سعفان الصغير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر مجلس إدارة النادى الإسماعيلى بياناً نعى خلاله إبراهيم الصغير شقيق سعفان الصغير مدرب حراس مرمى الدراويش.

وجاء نص البيان: "مجلس إدارة الإسماعيلى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان والمدير التنفيذى والأجهزة الفنية والإدارية والطبية واللاعبون ينعون بخالص الحزن والأسى إبراهيم الصغير شقيق سعفان الصغير مدرب حراس مرمى الإسماعيلى، الذى رحل عن عالمنا منذ قليل، رحم الله الفقيد الغالى وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون".

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وغادر سعفان الصغير مدرب حراس مرمى الإسماعيلى معسكر الفريق استعداداً لمواجهة الجزيرة الإماراتى بعد تلقيه نبأ وفاة شقيقه إبراهيم الصغير، ومن المقرر أن تشيع الجنازة بعد صلاة الظهر اليوم الأربعاء، من مسجد المطافى بالإسماعيلية.

ويدخل فى السابعة مساء اليوم الأربعاء فريق الإسماعيلى اختبارًا صعبًا حينما يستضيف نظيره الجزيرة الإماراتى ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 لكأس محمد السادس للأندية الأبطال، على استاد الإسماعيلية وسط حضور جماهيرى يقارب الـ5 آلاف مشجع، ويسعى الدراويش لحصد النقاط الثلاثة قبل مباراة العودة المقرر لها يوم الثلاثاء 26 نوفمبر فى الساعة السادسة مساء بتوقيت أبو ظبى .

وكان الإسماعيلى قد تأهل إلى هذا الدور بعد الفوز على أهلى بنى غازى بنتيجة أربعة أهداف مقابل ثلاثة فى مجموع المباراتين، بينما تأهل الجزيرة الإماراتى لهذا الدور عقب الاطاحة بالنصر العمانى بنتيجة 4-1 بمجموع المباراتين.