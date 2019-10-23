شكرا لقرائتكم خبر عن كشف طبى لـ5 لاعبين من الأهلى بسبب المنتخب الأولمبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى 5 لاعبين من النادى الأهلى الكشف الطبى بمستشفى المعلمين بناء على تعليمات الجهاز الفنى للمنتخب الأولمبى للمشاركة فى كأس الأمم الأفريقية 2019 التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

وأجرى رمضان صبحى ومعه محمد محمود وصلاح محسن ومصطفى شوبير وعمار حمدى الكشف الطبى الشامل بمستشفى المعلمين، بناء على تعليمات الاتحاد الأفريقى كاف.

ومن المقرر أن يختار شوقى غريب 21 لاعباً فى القائمة النهائية المشاركة فى البطولة وإرسال القائمة النهائية يوم 29 أكتوبر الجاري إلى كاف.

جاءت مواعيد مباريات منتخب مصر كالتالي :

منتخب مصر الأولمبى و مالي – الساعة 7 مساءا يوم 8 نوفمبر باستاد القاهرة

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منتخب مصر الأولمبى و غانا يوم 11 نوفمبر الساعة 8 مساء – استاد القاهرة

منتخب مصر الأولمبى – الكاميرون - يوم 14 نوفمبر الساعة 8 مساء – استاد القاهرة.

أسفرت القرعة عن وقوع المنتخب الأولمبى المصرى فى المجموعة الأولى مع الكاميرون وغانا ومالى، بينما تضم المجموعة الثانية كل من نيجيريا وزامبيا وكوت ديفوار وجنوب افريقيا.

تقام مباريات المجموعة الثانية باستاد السلام ، بينما تقام مباريات المجموعة الأولي و التى تتواجد مصر بها باستاد القاهرة الدولي.

من المقرر أن تقام مباراة الكاميرون و غانا فى العاشرة مساء يوم 8 نوفمبر باستاد القاهرة عقب إنتهاء مباراة مصر و مالي.