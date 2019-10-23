دييجو مارادونا: أنقذت زملائي من القتل بسبب غيرتهم مني

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشف النجم دييجو أرماندو مارادونا، أسطورة كرة القدم الأرجنتينية، عن واقعة حزينة خلال تواجده في صفوف فريق “بوكا جونيور” الأرجنتيني.

مارادونا قال في تصريحات له: إن النتائج مع “بوكا جونيور” ساءت في إحدى فترات الموسم، تعادلنا أربع مرات متتالية، وفريق “فيرو كاريل” كاد ينتزع صدارة الدوري منا.

المدير الفني لفريق خيمناسيا لا بلاتا الأرجنتيني، أضاف: اقتحم مشجعو بوكا معسكرنا، شاهدت مسدسات في أيديهم، وتعدى أحدهم على زميلي مونو بيروتي بالركلات.. تدخلت قلت للمشجع ستحدث له إصابة فأجابني “هذا ليس شأنك مارادونا”.

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وتابع:رأيت نحو 2000 مشجع غاضبون، كانوا يريدون ضرب اللاعبين، ما عدا أنا، قال قائدهم: “هذا مجرد تحذير، سيتصاعد الأمر لو لم تفوزوا بالدوري”.

مارادونا قال: أخبرته أن هذا الإرهاب والضغط لن يساعد، فأجابني الصحف تتحدث عن غيرتهم منك، لا يريدون تمرير الكرة لك، لا يريدون الركض معك، إذا لم يساعدوك في الملعب سنقتلهم جميعا.

وأضاف، وأنا في سن الـ20 وقفت أمام الجمهور الغاضب، واكتسبت احترام زملائي بعد أن دافعت عنهم باستماتة، لذا أصبحت قائدا للفريق.. وفقا لـ” filgoal”.