ساديو ماني يرد على مجاملة ميسي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

رد النجم السنغالي ساديو ماني، لاعب وسط فريق ليفربول الإنجليزي، على مجاملة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد فريق برشلونة وأفضل لاعب في العالم، معترفا بأحقية “البرغوث” في الهيمنة على عرش نجوم كرة القدم.

ماني، رد على تصويت ميسي له كاختيار أول في جائزة الأفضل المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، في تصريحات نقلتها صحيفة “صنداي تايمز” البريطانية قائلا: إنها مجاملة رائعة عندما يصوت ميسي لك.

ميسي كان قد اختار السنغالي ساديو ماني في المرتبة الأولى ضمن جائزة أفضل لاعب في العالم، ورونالدو ثانيًا والهولندي فرينكي دي يونج ثالثًا.

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لاعب منتخب السنغال أضاف: إذا نظرت إلى المكان الذي جئت منه، فهذا يدل على أنني قطعت شوطًا كبيرًا في عالم كرة القدم، كل ما يمكنني قوله للاعبين الصغار هو مواصلة العمل الجاد والدفاع عن حلمك.. وإذا سنحت لي الفرصة بالتأكيد سأصوت لميسي.

وسئل عما إذا كان تصويته لميسي سيكون بعد زميله فان دايك، فقال: “فيرجيل لاعب رائع، لكن أنا آسف له، لأن ميسي يجب أن يكون قبله”.

وكانت العديد من الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي وجهت إلى نتيجة جائزة الأفضل، بسبب تفضيل ميسي على فان دايك، رغم أن الأخير حاصل على لقب دوري أبطال أوروبا مع ليفربول في الموسم الماضي.