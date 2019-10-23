رافاييل نادال يحتفل بزفافه بحضور ملكي.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفل النجم الإسباني رافاييل نادال البالغ من العمر 33 عاما، بزفافه على ماريا فرانثيسكا بيريو، صاحبة الـ 31 عاما، في حفل غلبت عليه أجواء البساطة والأناقة بحضور ملك إسبانيا السابق وزوجته.

نادال كان يرتدي بدلة رمادية اللون، بينما ارتدت ماريا فستان أبيض بأكمام طويلة، من تصميم مصممة الأزياء روسا كلارا.

أسطورة التنس العالمي، انتشرت له صور من حفل زفافه، الذي أقيم في جزيرة مايوركا الإسبانية، بعيدا عن الإعلام وعدسات المصورين، حيث خطفت العروس الأنظار ببساطة وأناقة فستانها.

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ملك إسبانيا السابق خوان كارلوس، حضر الحفل رفقة زوجته صوفيا، في قلعة “سا فورتاليزا” في جزيرة مايوركا، لحضور حفل الزفاف.

ومن المقرر أن يقضي العروسان “شهر العسل” في المدينة لأيام قليلة، قبل أن يعود نادال إلى المنافسة في بطولة Rolex Paris Masters التي تقام من 26 أكتوبر الجاري وحتى 3 من نوفمبر المقبل في العاصمة الفرنسية باريس.

اللاعب المصنف الثاني عالميا، للظهور في موطنه وخوض منافسات بطولة كأس ديفيس للتنس، المقررة في مدريد، حيث فعاليات نهائيات كأس ديفيس للتنس بنظامها الجديد في شهر نوفمبر المقبل، عبر منظمها الجديد، شركة كوزموس المملوكة لنجم كرة القدم ومدافع برشلونة جيرارد بيكيه.