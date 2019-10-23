لوكا مودريتش ينفرد برقم سلبي محرج.. ويفاجئ صلاح

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
انفرد النجم الدولي الكرواتي، لوكا مودريتش، لاعب وسط فريق ريال مدريد الإسباني، برقم سلبي فريد من نوعه بعد استبعاده من قائمة المرشحين لجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لعام 2019.
ووفقا لما ذكرته صحيفة “AS” الإسبانية، فإن لوكا مودريتش أصبح أول لاعب في التاريخ يفوز بالكرة الذهبية، ولا يظهر في العام التالي في قائمة المرشحين الثلاثين.
قائد منتخب كرواتيا لم يتواجد بين 30 لاعبا رشحوا لجائزة الكرة الذهبية لعام 2019، والتي تمنحها مجلة “فرانس فوتبول” الفرنسية في مفاجأة من العيار الثقيل.
يشار إلى أن مودريتش هو حامل لقب أفضل لاعب في العالم في النسخة الماضية لعام 2018.
مودريتش، قد أعلن عن اختياراته للاعبين المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية، المقدمة من مجلة “فرانس فوتبول” الفرنسية، عن عام 2019.. يعدما تم الإعلان عن 30 مرشحًا للتنافس على الكرة الذهبية هذا العام، حيث جاء في مقدمتهم ليونيل ميسي (برشلونة)، وكريستيانو رونالدو (يوفنتوس)، وفيرجيل فان دايك ومحمد صلاح وساديو ماني (ليفربول) وإيدين هازارد (ريال مدريد).
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