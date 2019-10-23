الروسية أديلينا سوتنيكوفا تدفع 2 مليون روبل لمشعوذة لاستعادة حبيبها.. صور

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
دفعت بطلة أولمبياد سوتشي 2014 للتزحلق الفني على الجليد، الروسية أديلينا سوتنيكوفا، مبلغ 2 مليون روبل ما يعادل (حوالي 32 ألف دولار)، لمشعوذة من أجل استعادة حبيبها فلاديمير تكاتشوف، لاعب هوكي الجليد.
البطلة الأولمبية ارتبطت بمهاجم نادي “آك بارس كازان” بعلاقة سرية، بعيدا عن وسائل الإعلام، قبل أن ينفصلا، وسقطت سوتنيكوفا في الاكتئاب ما جعلها تقرر استعادة حبيبها مهما كان الثمن.
المتزلجة البالغة من العمر 23 عاما، كانت قد لجأت إلى مشعوذة تعرفت عليها عن طريق موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام” تحت وعود باستعادة صديقها السابق، لتقع ضحية احتيال المشعوذة التي توقفت عن الرد على رسائل سوتنيكوفا واختفت تماما بعد الحصول على المبلغ المالي.
يشار إلى أن المتزلجة سوتنيكوفا حازت على الميدالية الفضية الأولمبية للشباب 2012، وصاحبة الميدالية الفضية الأوروبية مرتين، ونالت خمس ميداليات متنوعة في سلسلة سباق الجائزة الكبرى.
الرياضية الروسية توجت أيضا كبطلة روسيا لأربع مرات، قبل أن تتوقف عن خوض المنافسات منذ موسم 2015-2016.
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