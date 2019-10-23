بيب جوارديولا مرشح لمنصب رئيس حكومة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يعد الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، من أكثر الرياضيين الذين طالما طالبوا باستقلال إقليم كتالونيا عن إسبانيا.

بيري أراغونيس وزير الاقتصاد ونائب رئيس حكومة إقليم كتالونيا الإسباني، رشح المدرب جوسيب جوارديولا، لتولي منصب رئيس الحكومة الكتالونية.

صحيفة “ماركا” الإسبانية، ذكرت أن بعض القيادات الكتالونية مثل آرثر ماس وكارليس بويجدمينت، بالإضافة إلى رجال أعمال مشهورين، يعتقدون أنه يجب إلحاق جوارديولا في سباق الانتخابات المقبلة، باعتباره “أفضل قائد للحراك الانفصالي” الذي تعج به أرجاء كتالونيا في الوقت الراهن، حسب رأيهم.

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الفكرة رغم أنها قد تروق للمدرب الطامح، لكن العائق الأبرز الذي يقف أمام المشروع السياسي هو رغبة جوارديولا في الاستمرار مع مانشستر سيتي حتى نهاية الموسم الجاري، أي أنه لن يعود إلى إسبانيا قبل يونيو المقبل.

الاتحاد الإنجليزي سبق له أن غرم المدرب الإسباني بمبلغ 20 ألف جنيه (نحو 28 ألف دولار) بسبب وضع شارة صفراء ترمز إلى إقليم كتالونيا على قميصه في كل مباراة ومؤتمر صحفي، دعما لأربعة مسئولين كتالونيين مسجونين في إسبانيا منذ فبراير الماضي.

جوارديولا، المولود في سانت بدور في إقليم كتالونيا، أمضى معظم مسيرته لاعبا ومدربا في برشلونة، عاصمة الإقليم التواق للانفصال عن إسبانيا.