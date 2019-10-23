- 1/3
- 2/3
- 3/3
رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
دخل بروكلين بيكهام، نجل نجم منتخب إنجلترا الشهير السابق ديفيد بيكهام، في علاقة غرامية مع الممثلة فيبي تورانس، التي تكبره بخمس سنوات.
بروكلين البالغ من العمر 20 عاما، دخل في العلاقة مع الممثلة البالغة من العمر 25 عامًا، وذلك بعد انفصاله عن صديقته السابقة عارضة الأزياء هانا كروس هذا الصيف.
ووفقًا للتقارير، فإن أصدقاء بروكلين دائمًا ما يُعلّقون على الشبه بين فيبي ووالدته مُصمّمة الأزياء الشهيرة فيكتوريا بيكهام، وهو الأمر الذي أزعج بروكلين.
فيبي أخبرت أصدقائها أنها في الواقع قد قامت ببعض العمليات التجميلية لتتشبّه بفيكتوريا في أول حياتها المهنية كعارضة أزياء، وأنها لم تظن يومًا أنها ستقابل نجمتها المُحببة.
ويُعتقد أن الممثلة تحظى بشعبية لدى عائلة بروكلين، حيث يقوم شقيقه الصغير روميو، 17 عامًا، بمتابعتها على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.
بروكلين كان قد بدأ بمواعدة فيبي، بعد انفصاله عن حبيبته السابقة عارضة الأزياء هانا كروس في الصيف الماضي، حيث كانت بعض الصحف قد أشارت إلى أن فيبي خضعت لبعض التعديلات في وجهها، لتشبه فيكتوريا في أول حياتها المهنية كعارضة أزياء.
وبحسب صحيفة “ذا صن” الإنجليزية، نقلا عن مصدر لها فإن الثنائي يتحركان في نفس الدائرة الاجتماعية وعرفا بعضهما البعض لفترة طويلة، ووالدها هو لاعب الجولف الاسكتلندي السابق سام تورانس.
كانت هذه تفاصيل خبر شبيهة والدته.. نجل ديفيد بيكهام يواعد ممثلة أكبر منه بسنوات.. صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.