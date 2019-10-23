شبيهة والدته.. نجل ديفيد بيكهام يواعد ممثلة أكبر منه بسنوات.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

دخل بروكلين بيكهام، نجل نجم منتخب إنجلترا الشهير السابق ديفيد بيكهام، في علاقة غرامية مع الممثلة فيبي تورانس، التي تكبره بخمس سنوات.

بروكلين البالغ من العمر 20 عاما، دخل في العلاقة مع الممثلة البالغة من العمر 25 عامًا، وذلك بعد انفصاله عن صديقته السابقة عارضة الأزياء هانا كروس هذا الصيف.

ووفقًا للتقارير، فإن أصدقاء بروكلين دائمًا ما يُعلّقون على الشبه بين فيبي ووالدته مُصمّمة الأزياء الشهيرة فيكتوريا بيكهام، وهو الأمر الذي أزعج بروكلين.

Advertisements

فيبي أخبرت أصدقائها أنها في الواقع قد قامت ببعض العمليات التجميلية لتتشبّه بفيكتوريا في أول حياتها المهنية كعارضة أزياء، وأنها لم تظن يومًا أنها ستقابل نجمتها المُحببة.

ويُعتقد أن الممثلة تحظى بشعبية لدى عائلة بروكلين، حيث يقوم شقيقه الصغير روميو، 17 عامًا، بمتابعتها على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

بروكلين كان قد بدأ بمواعدة فيبي، بعد انفصاله عن حبيبته السابقة عارضة الأزياء هانا كروس في الصيف الماضي، حيث كانت بعض الصحف قد أشارت إلى أن فيبي خضعت لبعض التعديلات في وجهها، لتشبه فيكتوريا في أول حياتها المهنية كعارضة أزياء.

وبحسب صحيفة “ذا صن” الإنجليزية، نقلا عن مصدر لها فإن الثنائي يتحركان في نفس الدائرة الاجتماعية وعرفا بعضهما البعض لفترة طويلة، ووالدها هو لاعب الجولف الاسكتلندي السابق سام تورانس.