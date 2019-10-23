شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب منتخب ناشئي تنس الطاولة: والد إيهاب عمر تعدي عليا بالضرب وسبني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أوضح عماد مصيلحي المدير الفنى لمنتخب مصر للناشئين لتنس الطاولة، ولاعب الزمالك السابق، حقيقة الأزمة التي نشبت على هامش بطولة مصر الدولية التي أقيمت في شرم الشيخ، وذلك بعدم اتهامه بالتعدي بالضرب على أحد أولياء اللاعبين المشاركين في البطولة.

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وقال مصليحي في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، إن الأزمة نشب في مباراة دور الأربعه للبطولة بعدما وصل 4 لاعبين من مصر ثنائي من الزمالك وواحد من سبورتنج والأهلي، وفى المباراة التي جمعت بين أحد لاعبي الزمالك وإيهاب عمر لاعب سبورتنج شهدت الأزمة، التي بدأت بسبب قيام والد اللاعب إيهاب الذي تواجد في المدرجات لمؤازرة نجله في المباراة، حيث أنه تعمد أن يمنح ابنه تعليمات وإشادات خلال المباراة وهو غير متعارف عليه وفقا للبروتوكول خاصة وأن طرفي النهائي من مصر ولا يجب أن يمنح أحداً منهم أفضليه على الآخر، وقال أن لاعب الزمالك اشتكي الإرشادات التي يمنحها والد سبورتنج لنجله وعقب انتهاء الشوط الأول الذي حسمه لصالحه توجه إلى حكمة المباراة واشتكى من هذا الأمر، وقالت الحكمة إن هذا الأمر خارج نطااق الملعب ولا يحق لها التدخل خاصة وأن والد منافسه يجلس في المدرجات، ليتوجه اللاعب لى وطلب منى إيقاف هذا الأمر خاصة وأنه يؤثر على تركيزه.

وأضاف مدرب المنتخب، من هنا توجهت إلى والد لاعب سبورتنج خاصة وأننى على علاقة طيبة به لاسيما وأنه قبل انطلاق البطولة طلب منى حل أزمة متعلقه بنجله الأكبر الذي يمارس لعبه تنس الطاولة أيضا وبالفعل قمت بحلها، ومن منطلق الصداقة والمحبة التي تربطنى به توجهت إليه وطلبت منه بمنتهى الأدب، أن يصمت ويشاهد المباراة دون أن يمنح نجله أي تعليمات خصوصاً أنه يفهم في أساسيات اللعبه ولكنى فوجئت برده قائلاً: «انت جايلي هنا عشان تقولى مفيش ارشادات.. امشي من هنا»، وأكمل: لكنى لم أغضب لأننى أقدر غضبه بسبب هزيمة نجله في الشوط الأول من المباراة، ثم تجاهل طلبي وظل يمنح نجله التعليمات وعندما قلت لابد من توافر مبدأ تكافؤ الفرص وعليك أن تصمت وجدته يدفعنى في صدري ووجه لى السباب بالرغم من أن حديثي معه كان في منتهى الذوق والاحترام ولكن بعد ذلك نشبت بيننا الأزمة وابنه بترك المباراة لضربى.

واختتم مصيلحى، الاتحاد أوقف ولى الأمر وابنه الذي يشارك في البطولة، لأن الواقعة كانت أمام مرأى ومسمع من الجميع ولدي ثلاثة شهود على صحة حديثي، شاهدوا خروجه عن النص.