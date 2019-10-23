شكرا لقرائتكم خبر عن قبل لقاء اليوم.. مدرب الإسماعيلي: أعرف نقاط القوة والضعف لدى الجزيرة الإماراتي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الصربي ميودراج يسيتش، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، أنه يعلم نقاط القوة والضعف لدى فريق الجزيرة الإماراتي، وذلك قبل المباراة التي ستجمع الفريقي اليوم الاربعاء، على استاد الإسماعيلية، في ذهاب دور الـ16 للبطولة العربية للأندية الأبطال «كأس محمد السادس».

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وقال يسيتش، في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: «أعلم نقاط القوة والضعف لدى فريق الجزيرة، كلا الفريقين كتاب مفتوح للآخر».

وأضاف: «نحن جاهزون تماما للقاء ونسعى للفوز وتقديم مباراة طيبة».

واختتم: «هدفنا الوصول للمرحلة المقبلة من البطولة العربية التي تضم فرقا قوية للغاية».