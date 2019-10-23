شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: كهربا ضرب جروس.. والمدرب نصح فايلر بعدم ضمه للأهلي (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن أسباب فشل صفقة انتقال محمود عبدالمنعم «كهربا» لاعب الزمالك السابق وأفيس البرتغالي الحالي إلى النادي الأهلي، مشيرًا إلى أن الأهلي حرض كهربا على الزمالك قبل لقاء القمة.
وقال مرتضى منصور، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الزمالك اليوم»: «الأهلي ضحك على كهربا، قبل القمة قالوا له ستحصل على ما تريد، وهو لا يعلم أن معظم لاعبي الفريق لم يحصلوا على مستحقاتهم حتى الآن».
وأضاف: «فايلر مدرب الأهلي لايريده في الفريق، لأنه سأل عنه جروس مدرب الزمالك السابق ونصحه بعدم التعاقد مع اللاعب».
وأوضح: «لأن كهربا اعتدى على كريستيان جروس بالضرب قبل ذلك وأخفينا الأمر».
واختتم: «أعلنت قبل ذلك عن نيتي في تعديل عقد كهربا، ولكن حجمك أن تحصل على 50 ألف دولار في البرتغال، انت قضيت على نفسك بغرورك، غير صحيح أننا نغازل كهربا لضمه مثل ما يتردد في الإعلام ولا نريده عودته للزمالك».
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