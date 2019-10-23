نجم يوفنتوس يقترب بشدة من مانشستر يونايتد

الأربعاء 23 أكتوبر 2019

ذكرت تقارير صحفية إنجليزية أن أحد نجوم نادي يوفنتوس الإيطالي بات قريباً للغاية من التعاقد مع نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة.



وأكدت صحيفة “ذا صن” الإنجليزية أن النجم الكرواتي ماريو ماندزوكيتش أصبح على مشارف الانضمام بشكل رسمي إلى صفوف مانشستر يونايتد في الميركاتو الشتوي القادم. وأشارت إلى أن “ماندزوكيتش” لم تعد لديه أي رغبة في البقاء مع فريق السيدة العجوز حتى نهاية الموسم الحالي، بعدما خرج نهائياً من الحسابات الفنية للمدرب الإيطالي ماوريسيو ساري.

وشددت أيضاً على أن المهاجم الكرواتي المخضرم مستعد لتخفيض قيمة راتبه الأسبوعي، حتى تتم عملية انتقاله إلى اليونايتد بنجاح شهر يناير المقبل من العام القادم 2020.

وأوضحت أن ماريو ماندزوكيتش سوف يجد له مكاناً بدون أدنى شك في التشكيل الأساسي لفريق الشياطين الحمر المرحلة القادمة، نظراً إلى المعاناة الواضحة من الناحية الهجومية التي كشف عنها المدرب النرويجي أولي جونار سولشاير مؤخراً.