بعد تأجيل الكلاسيكو .. جدول ناري في إنتظار برشلونة

الأربعاء 23 أكتوبر 2019

قرر الإتحاد الإسباني اليوم إختيار يوم 18 ديسمبر القادم ليكون موعداً لكلاسيكو الأرض بين ريال مدريد وبرشلونة بملعب كامب نو، وهو الذي كان مقرراً يوم 26 أكتوبر القادم وتأجل لأسباب أمنية.



وأدى ذلك التأجيل لإزدحام جدول برشلونة بالعديد من الصدامات القوية في فترة قصيرة على صعيد بطولة الدوري وبطولة دوري أبطال أوروبا.

وبذلك سيكون جدول برشلونة الجديد كالتالي:

يوم 11 نوفمبر ضد بروسيا دورتموند بملعب كامب نو

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يوم 1 ديسمبر أمام أتليتيكو مدريد بملعب واندا ميتروبلويتانو

يوم 8 ديسمبر أمام مايوركا بملعب كامب نو

يوم 11 ديسمبر أمام إنتر ميلان بملعب سان سيرو

يوم 15 ديسمبر أمام ريال سوسيداد بملعب أنويتا

يوم 18 ديسمبر أمام ريال مدريد بملعب كامب نو