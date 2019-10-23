شكرا لقرائتكم "كيشو" المصارعة يحصد ذهبية بدورة الألعاب العسكرية فى الصين... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حصد محمد إبراهيم الشهير بـ "كيشو"، لاعب منتخب المصارعة، المركز الأول والميدالية الذهبية بمنافسات دورة الألعاب العسكرية المقامة بالصين، وتستمر حتى 29 أكتوبر الجارى، حيث توج بعد الفوز على العملاق الروسي سوركوف صاحب فضية العالم في وزن تحت 67 كجم، بعد أن تغلب على لاعب صربيا فى قبل النهائى . وتٌعد ذهبية "كيشو" ثانى المديليات التى تحصدها مصر فى البطولة بعد تتويج نور حسين لاعبة التايكوندو بفضية المنافسات . وفى سياق آخر تأهل عبد الرحمن عرابى، لاعب منتخب الملاكمة، إلى منافسات قبل نهائى الدورة العسكرية، وبذلك يقترب من ميدالية ثالثة لمصر .

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