شكرا لقرائتكم "كيشو" المصارعة يحصد ذهبية بدورة الألعاب العسكرية فى الصين... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وفى سياق آخر تأهل عبد الرحمن عرابى، لاعب منتخب الملاكمة، إلى منافسات قبل نهائى الدورة العسكرية، وبذلك يقترب من ميدالية ثالثة لمصر .
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