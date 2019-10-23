شكرا لقرائتكم تعرف على مطالب فايلر من الأهلي في نوفمبر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طالب رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي ، إدارة القلعة الحمراء، السفر إلى سويسرا في الأسبوع الأول من نوفمبر المقبل لقضاء أجازه قصيرة بمسقط رأسه لمدة ثلاثة أو أربعة أيام مُستغلاً فترة توقف الدوري المصري

وطلب المدرب السويسرى إقامة معسكر خارجى لفريق الأهلي، فى الإمارات خلال شهر نوفمبر المقبل، يستمر لمدة أسبوع تقريباً يخوض خلاله الأحمر مباراتين وديتين أمام فريقين إماراتيين بنسبة كبيرة سيتم الاتفاق معهما خلال الفترة المقبلة.

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ووافق مجلس إدارة النادي الأهلي على طلبات فايلر بالسفر إلى بلاده ثم إقامة معسكر خارجي في الإمارات بعدما قرر اتحاد الكرة تأجيل ما تبقى من مباريات الأسبوع الخامس ومباريات الأسبوع السادس لمسابقة الدوري المصري الممتاز إلى ما بعد انتهاء بطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة التى تقام خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر المقبل.

ويرغب مسئولو الأهلى بالتنسيق مع فايلر فى الاستفادة من فترة التوقف الطويلة التى تصل لأكثر من 30 يوماً حيث يعود الفريق لاستئناف مبارياته بالدورى يوم 25 نوفمبر المقبل.

واتفق مسئولو الأهلى مع فايلر على إقامة معسكر خارجى فى الإمارات فى شهر نوفمبر المقبل يخوض خلاله مباراتين بدون عدد كبير من لاعبي الفريق لتواجدهم مع المنتخبين الأول والأولمبي، حيث يخوض المنتخب الأول مباراتي كينيا وجزر القمر يومي 14 و18 نوفمبر المقبل في تصفيات أمم أفريقيا ( الكاميرون 2021) فيما سيخوض المنتخب الأولمبي تصفيات أمم أفريقيا تحت 23 سنة التى ستقام خلال الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر المقبل بمصر.