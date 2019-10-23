شكرا لقرائتكم أول قرار من الإسماعيلى ضد الثنائى المتمرد ليلة مباراة الجزيرة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر صبرى المنياوى مدير الكرة بالنادي الإسماعيلي، إحالة ملف ثنائى الفريق محمد فوزى وعماد حمدى لاعبا الفريق لإبراهيم عثمان رئيس النادى والمشرف العام على الكرة لإتخاذ العقوبات اللازمة ضد ثنائى الدراويش لاسيما أن الأزمة جاءت قبل ساعات قليلة من مواجهة الجزيرة الاماراتى فى ذهاب دور الـ 16 بكأس الاندية الابطال .

وكان محمد فوزى وعماد حمدى قد طلبا من صبرى المنياوى مدير الكرة بالفريق الخروج من المعسكر والمبيت فى منازلهم الاثنين الماضى لظروف خاصة ولم يرد مدير الكرة على طلبهم سواء بالقبول والرفض وهو الامر الذى اعتبره اللاعبان بمثابة الموافقة ليقرر كل منهما حزم حقائبه والخروج من المعسكر ، وعند عودتهم مساء الثلاثاء فوجىء كل منهما بخروجه من قائمة المباراة وسط ثورة غضب عارمة من المدرب الصربى ميودراج المدير الفنى للفريق ليحاول اللاعبان توضيح موقفهما ولكن دون جدوى فى ظل عدم إجادتهم التحدث باللغة الانجليزية ورفض صبرى المنياوى وأدهم السلحدار المدرب المساعد القيام بالترجمة ليقرر اللاعبان الرحيل من المعسكر لاسيما بعد أن أكد مدير الكرة أنه لم يوافق على خروجهم وأنهم غادرا المعسكر دون رغبته ، ولم يستعيد محمد فوزى حارس مرمى الاسماعيلي مكانه فى عرين الدراويش منذ طرده فى مباراة المصرى البورسعيدى بالدوري بينما يغيب عماد حمدى عن مباريات الفريق منذ إنطلاق المسابقة بسبب رفضه تمديد تعاقده مع القلعة الصفراء .

ويدخل فى السابعة مساء اليوم الأربعاء فريق الإسماعيلي اختبارًا صعبًا حينما يستضيف نظيره الجزيرة الإماراتى ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 لكأس محمد السادس للأندية الأبطال، على استاد "الإسماعيلية" وسط حضور جماهيرى يقارب الـ5 آلاف مشجع، ويسعى الدراويش لحصد النقاط الثلاث قبل مباراة العودة المقرر لها يوم الثلاثاء 26 نوفمبر في الساعة السادسة مساء بتوقيت أبوظبي