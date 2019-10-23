شكرا لقرائتكم محمد حلمي يكشف سر تراجع مستوي "بن شرقي" و"أوناجم" و"ساسي"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال محمد حلمى، المدير الفنى السابق لفريق الزمالك، أن الثنائى محمد أوناجم، وأشرف بن شرقى، لاعبى الفريق كانا يكملان بعضهما فى فريق الوداد المغربى، وبعد القدوم إلى مصر بدأ "بن شرقى" بداية جيدة ، لكن مشكلته أنه من اللاعبين التى تصاب بالإحباط سريعا، ويحتاج لمعاملة نفسية خاصة، فعندما ابتعد عن تشكيل الفريق قل مستواه .

وأضاف محمد حلمى فى تصريحات لقناة تايم سبورت، أن أشرف بن شرقى من اللاعبين التى لا تكتفى باللعب ربع ساعة أو نصف ساعة فقط ، بل من النوع الذى يرتفع ويزيد مستواه بكثرة المشاركة و الاستمرارية، مضيفاً أن فرجانى ساسى ختم الموسم وهو نجم الزمالك، ومحور أداء الفريق، وعندما تم التعاقد مع لاعبين جدد قل الاهتمام به، وقت كان عائدا من الإصابة، ورغم أن الوقت السابق كان هناك لاعبون يخدمون على أداؤه فى الملعب أصبح هو الذى يخدم على اللاعبين، ولكن مع مرور الوقت سيعود مرة اخرى إلى مستواه المعهود.

وأكد حلمى على أن جروس المدير الفنى السابق، والذى تمت إقالته بعد بطولة الكونفدرالية، مدربا ذكياً قائلا: "جروس كان مدرب ذكى ترك مجموعة من اللاعبين، وكان يثبت التشكيل مما خلق حالة من التجانس و تقديم اجاء أفضل فى المباريات" .