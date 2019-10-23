شكرا لقرائتكم فايلر يقرر إقامة معسكر للأهلي خارج مصر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حسم السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للنادي الأهلي، قراره بإقامة معسكر خارجي للفريق في الإمارات خلال نوفمبر المقبل، حيث يستمر المعسكر لمدة أسبوع تقريباً، يخوض خلاله مباراتين وديتين أمام فريقين إماراتيين بنسبة كبيرة سيتم الاتفاق معهما خلال الفترة المقبلة.

ومن المقرر أن يجلس مسئولو الأهلى مع فايلر من أجل حسم الترتيبات للفترة المقبلة، التى لن تشهد ارتباطات رسمية بعدما قرر إتحاد الكرة تأجيل ما تبقى من مباريات الأسبوع الخامس ومباريات الأسبوع السادس لمسابقة الدوري الممتاز، إلى ما بعد انتهاء بطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة التي تقام خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر المقبل .

ويسعى مسئولو الاهلي بالتنسيق مع فايلر في الاستفادة من فترة التوقف الطويلة التي تصل لأكثر من 30 يوماً حيث يعود الفريق لاستئناف مبارياته بالدوري يوم 25 نوفمبر المقبل.

وإتفق مسئولو الاهلي مع فايلر على إقامة معسكر خارجي في الإمارات في شهر نوفمبر المقبل يخوض خلاله مباراتين بدون عدد كبير من لاعبي الفريق لتواجدهم مع المنتخبين الأول والأولمبي، حيث يخوض المنتخب الأول مباراتي كينيا وجزر القمر يومي 14 و18 نوفمبر المقبل في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون عام 2021 فيما سيخوض المنتخب الأولمبي تصفيات أمم أفريقيا تحت 23 سنة التى ستقام خلال الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر المقبل بمصر.