شكرا لقرائتكم فايلر يقرر إقامة معسكر للأهلي خارج مصر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وإتفق مسئولو الاهلي مع فايلر على إقامة معسكر خارجي في الإمارات في شهر نوفمبر المقبل يخوض خلاله مباراتين بدون عدد كبير من لاعبي الفريق لتواجدهم مع المنتخبين الأول والأولمبي، حيث يخوض المنتخب الأول مباراتي كينيا وجزر القمر يومي 14 و18 نوفمبر المقبل في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون عام 2021 فيما سيخوض المنتخب الأولمبي تصفيات أمم أفريقيا تحت 23 سنة التى ستقام خلال الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر المقبل بمصر.
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