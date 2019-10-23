شكرا لقرائتكم عادل مصطفى: توقف الدوري لن يفيد الأندية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويتوقف الدوري الممتاز حتى نهاية بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 سنة ويعود نهاية شهر نوفمبر المقبل، لذا حرص الجهاز الفنى لمصر المقاصة على منح اللاعبين راحة سلبية لعدة أيام.
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