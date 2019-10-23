شكرا لقرائتكم عادل مصطفى: توقف الدوري لن يفيد الأندية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد عادل مصطفى المدرب العام لفريق مصر المقاصة، أن فترة توقف الدوري لن تفيد أى فريق ولكنها مفيدة فقط لبعض اللاعبين الذين لم يشاركوا سواء للإصابة أو لعدم الجاهزية الفنية وقال عادل مصطفى فى مداخلة هاتفية لقناة "تايم سبورت" مع الاعلامية ميرهان عمرو : " قدمنا مباراة مميزة أمام وادى دجلة لاسيما فى الشوط الثانى ولعبت التغييرات الثلاثة دوراً مؤثراً فى خطف نقطة التعادل للمقاصة ". Advertisements وأضاف المدرب العام لمصر المقاصة : "صلاح أمين لاعب كبير ويلعب دور مؤثر مع المقاصة منذ إنطلاق المسابقة " وكان المقاصة تعادل مع دجلة 2-2 في الجولة الخامسة للدوري الممتاز أمس الثلاثاء . ويتوقف الدوري الممتاز حتى نهاية بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 سنة ويعود نهاية شهر نوفمبر المقبل، لذا حرص الجهاز الفنى لمصر المقاصة على منح اللاعبين راحة سلبية لعدة أيام.

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